Notte bianca, al Cilento Outlet prende vita la magia del Villaggio delle Favole

Sarà una notte bianca da favola, e non è solo un modo di dire, quella che prenderà vita sabato 17 giugno al Cilento Outlet. Ancora una volta, per celebrare al meglio la spensieratezza dell’estate, il management di quella che per antonomasia è ormai la cittadella dello shopping ha voluto regalare ai propri ospiti ore nelle quali immergersi tra fantasia, magia, musica e spettacoli.

Dalle 18.00 alle 23.00 sarà possibile passeggiare nel verde di giardini incantati, dove i personaggi più amati delle fiabe prenderanno vita. Trampolieri, spettacoli itineranti e tanto altro per un’esperienza da vivere in famiglia o con gli amici, con la possibilità di approfittare anche di sconti imperdibili. Saranno infatti moltissimi i grandi store che proporranno per l’occasione ribassi del 50%.

Non a caso, la notta bianca del Cilento Outlet è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, con un vero e proprio record di presenze da tutta la Campania.

«Notti come questa – spiega Felicita Merlino, direttrice del Centro – ci aiutano a trasmettere i valori che da sempre ci animano. Crediamo fermamente che fare impresa significhi anche proporre un forte impegno sociale, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle tantissime persone che cercano un momento di evasione e di spensieratezza».