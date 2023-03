Non sembra avviarsi verso una soluzione il problema delle adesioni alla Pro Loco ad Altavilla Silentina

Il comune, retto dal sindaco Francesco Cembalo, ha già promosso un incontro pubblico sul tema invitando anche il componenti della Pro Loco e il presidente, Angelo Christian Sabia. L’incontro, però, è stato disertato da quest’ultimi.

L’organizzazione dei cittadini

I cittadini, dal loro canto, si sono ugualmente organizzati per raccogliere, attraverso un banchetto posizionato nella piazza di Altavilla, le richieste di adesione.

Tutto ciò non è bastato ad aprire le porte a nuove iscrizioni in quanto dalla Pro Loco non sembrerebbe esserci stata risposta. L’ente comunale, dal suo canto, ha promosso una nuova assemblea pubblica, prevista per il 22 marzo, alle ore 21:00, presso l’Auditorium del paese.

All’assemblea è stato invitato nuovamente anche il Presidente e il Consiglio direttivo della Pro Loco.

Intanto i cittadini stanno continuando a promuovere l’organizzazione di banchetti per raccogliere le altre adesioni. “La Pro Loco di Altavilla da oltre dieci anni non dà risposta a chi chiede di farne parte come socio. Questa gestione chiusa è diventata intollerabile.

L’incontro è stato un nulla di fatto

Il 10 febbraio scorso c’è stata una riunione in cui erano presenti quasi tutte le associazioni e i comitati di Altavilla, compreso il presidente della Pro Loco. Dopo aver accertato la sua disponibilità, il sindaco ha accolto la richiesta di organizzare un incontro pubblico per favorire finalmente l’ingresso di nuovi soci.

A quest’incontro però non si è presentato nessuno della Pro Loco, sicché si è deciso di inviare ugualmente le richieste di adesione con lettera raccomandata” ha fatto sapere l’avvocato Tommaso Errico che si è offerto di aiutare a compilare e spedire le domande.

“Abbiamo già spedito decine di domande, ma ci sono ancora molti altri che vorrebbero farlo. Io e alcuni giovani volenterosi, saremo a Borgo Carillia, mercoledì dalle 17 alle 19, a Cerrelli venerdì dalle 17,30 alle 19,30 e domenica mattina dalle 10,30 alle 12,30 ad Altavilla centro” ha fatto sapere Errico annunciando di portare il banchetto anche nelle frazioni.