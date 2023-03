Si lavora a nuove adesioni per la Pro Loco di Altavilla, ma è polemica sulle modalità

All’assemblea pubblica convocata dall’Amministrazione Comunale di Altavilla Silentina, retta dal sindaco Francesco Cembalo, al fine di accogliere le nuove adesioni alla Pro Loco, il presidente della stessa Pro Loco, Christian Sabia, non è intervenuto, ma avrebbe fatto sapere di ritenere “illegittima” tale convocazione.

L’assemblea

L’assemblea, tenutasi nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di molti cittadini e di tanti membri delle associazioni locali e a rendere noto quanto accaduto durante l’incontro sono stati proprio alcuni abitanti di Altavilla Silentina, tra cui Tommaso Errico che, accogliendo le istanze degli altavillesi si è fatto carico di preparare i moduli di adesione alla Pro Loco: “Sento l’obbligo di esprimere il mio rammarico per questa sgradevole posizione del presidente. Un incontro pubblico tra i cittadini che sentono il bisogno di contribuire alla promozione culturale e turistica del loro paese non solo è sempre lecito, ma in questo caso è stato proprio doveroso, e quanto mai opportuno. Nel corso del dibattito ho infatti appreso che non sono il solo ad aver presentato già da molti anni istanza di iscrizione all’associazione Pro Loco, senza aver mai ricevuto notizie sull’esito della richiesta” ha fatto sapere Errico precisando che, data l’assenza del presidente e di qualsiasi altro rappresentante o membro del direttivo della Pro Loco, l’assemblea è diventata un momento di confronto e di proposte sul “che fare” e sul come muoversi per far sì che tutti possano partecipare alle attività della Pro Loco.

Le iscrizioni alla Pro Loco di Altavilla Silentina

Errico ha diffuso, sulle pagine social di Altavilla Silentina, i moduli per le richieste di iscrizione alla Pro Loco.

“Si spera questa volta in un atteggiamento di apertura e di collaborazione da parte del presidente e del consiglio direttivo della Pro Loco.

Dopo la presentazione delle domande da parte dei cittadini saranno esaminati i successivi eventuali passi da compiere, sia sul piano giuridico che su quello delle iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni che si occupano di politica del turismo” ha concluso Errico.

Da parte sua l’invito a tutti gli altavillesi a compilare e a presentare l’istanza di adesione all’importante associazione territoriale.