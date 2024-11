Non rispetta l’obbligo di firma, arrestato un uomo a Polla

Ieri mattina, un uomo di Polla è stato arrestato per non aver rispettato l’obbligo di firma previsto per alcuni reati contro il patrimonio.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato, l’individuo aveva fatto perdere le proprie tracce da alcuni giorni, e i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, sotto la direzione del capitano Veronica Pastori, si erano attivati per rintracciarlo, informando nel contempo la Procura di Lagonegro.

L’avvistamento

Oggi, l’uomo di circa 50 anni è stato avvistato a Polla e una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, insieme a un’unità dell’Aliquota Radiomobile, ha proceduto all’arresto, il quale porterà a un aggravamento della misura cautelare. Questa operazione rientra nei controlli del territorio effettuati dall’Arma.