Capaccio, arrestato per furto viola l’obbligo di firma: arrestato

A Capaccio Paestum, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno tratto in arresto un pregiudicato locale, in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale per trasgressione degli obblighi imposti, emessa in data 30 marzo 2020 dal Tribunale di Salerno.

Lo stesso, nello scorso settembre, era stato arrestato in flagranza dagli stessi militari per il reato di furto aggravato unitamente ad altra persona e sottoposto all’obbligo di firma presso gli uffici della polizia giudiziaria, disatteso più volte nel corso degli ultimi mesi.

Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.