Nel Cilento la prima edizione del “Paestum Pizza Fest”: appuntamento al Next

Il Cilento si prepara alla prima edizione del Paestum Pizza Fest, un evento che si terrà dal 30 giugno al 2 luglio 2023 presso il Next – Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso. Saranno coinvolte ben 24 pizzerie, e ci saranno anche diversi laboratori tematici e concerti musicali ogni sera.

L’iniziativa

L’evento, promosso e organizzato da Jannelli Eventi e Erre Erre Eventi, mira a valorizzare l’arte bianca della pizza in uno dei territori campani più belli e suggestivi di sempre. Il Sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, ha dichiarato con entusiasmo che il Next si sta preparando ad accogliere un altro grande evento, confermandosi così come un polo fieristico di riferimento a livello regionale e non solo.

Il Paestum Pizza Fest sarà un’occasione unica per degustare l’eccellenza campana rappresentata dalla pizza, preparata con prodotti di alta qualità, e per godere di serate all’insegna della musica dal vivo. Il Sindaco Alfieri ha sottolineato l’importanza di sostenere questa manifestazione, poiché rappresenta un’ulteriore opportunità di svago che la Città di Capaccio Paestum offre ai visitatori e ai turisti durante la stagione estiva.

Il Cilento, con la sua biodiversità, la ricchezza di materie prime e le sue coste incontaminate, diventa la cornice perfetta per questo evento che pone l’attenzione su quattro punti fondamentali: la sostenibilità, la condivisione, il territorio e l’inclusività.

Roberto Iannelli, organizzatore del progetto Paestum Pizza Fest, insieme a Rosario Augusto, Presidente della Erre Erre Eventi, ha sottolineato come questi siano stati fin dall’inizio i pilastri su cui si basa il progetto. L’obiettivo è quello di creare a Paestum, presso il suggestivo complesso del Next, un momento di condivisione intriso di storia e passione per l’arte dei pizzaioli.

Un progetto in sinergia tra vari Enti

Il progetto ha ottenuto importanti patrocini da parte della Regione Campania, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della Provincia di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, del Comune di Capaccio Paestum, di Confagricoltura, della Fondazione Carisal, di Anicav, dell’Associazione a Mare Paestum e della Pro Loco di Capaccio Paestum.

Durante il Paestum Pizza Fest sono previsti numerosi appuntamenti. Saranno organizzate attività formative, tra cui workshop dedicati ai bambini, laboratori e racconti di successo di pizzaioli provenienti da ogni parte d’Italia. Non mancheranno ospiti speciali provenienti da New York, la città americana simbolo della pizza di qualità.

Ad animare le tre serate del Paestum Pizza Fest anche concerti con ospiti di fama nazionale. Inoltre, tutti gli ospiti della manifestazione verranno coinvolti per leggere il migliore pizzaiolo dell’evento. Paestum Pizza Fest Plastic Free. “La sostenibilità dipende da ognuno di noi” per questo all’ingresso verrà consegnato un “Kit Pizza Fest”. Una bag totalmente bio contenente tutto l’occorrente per vivere nel pieno rispetto dell’ambiente circostante l’intera serata.