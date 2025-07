Nek in concerto a Casal Velino Marina: grande evento il 13 settembre

Il comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, annuncia un nuovo appuntamento di fine estate di grande richiamo: Nek si esibirà in concerto a Marina di Casal Velino sabato 13 settembre, nella suggestiva Piazza Grandi Eventi.

La serata

L’evento, ormai tradizione consolidata per salutare la stagione estiva, porta sul palco uno dei nomi più celebri della musica italiana, protagonista del tour “NEK HITS – LIVE 2025”. L’artista, con oltre trent’anni di carriera e successi come “Laura non c’è” e “Fatti avanti amore”, propone un live in cui sarà accompagnato da un power trio e interpreterà i suoi brani più amati.

Le info utili

L’ingresso alla data di Marina di Casal Velino, inserita come “nuova data” del tour, è gratuito . Un’occasione unica offerta ai cittadini e ai turisti che vorranno celebrare l’estate con un evento musicale di alto livello.