Nei guai 4 giovani di Padula: sorpresi dai Carabinieri a rubare gasolio da un escavatore

Sono finiti nei guai 4 giovani di Padula accusati di furto aggravato di gasolio da un escavatore utilizzato per lo scavo di una galleria lungo la SS 18 ad Acquafredda di Maratea, in Basilicata. I Carabinieri avevano già sorvegliato il cantiere a causa di furti precedenti con modalità simili. Durante l’arresto, sono state sequestrate 6 taniche già riempite di carburante, per oltre un quintale, a bordo delle automobili utilizzate dai giovani.

L’operazione

Altri contenitori sono stati trovati nei pressi dell’escavatore. Dopo un inseguimento per alcuni chilometri, i quattro giovani sono stati bloccati e tratti in arresto.

Il provvedimento

Gli arresti sono stati convalidati, e per tutti è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.