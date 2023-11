Ancora furti nelle abitazioni nel Vallo di Diano: a Sant’Arsenio i ladri agiscono con la proprietaria in casa

Non si placa l’ondata di furti nel Vallo di Diano. Ad essere presa di mira, nuovamente, intorno alle 19.00 di ieri, un’abitazione nel Comune di Sant’Arsenio.

La ricostruzione

I ladri, hanno agito indisturbati, nonostante in casa ci fosse la proprietaria. Sono entrati da un balcone e velocemente hanno portato via orologi ed oggetti in oro. Quando la donna si è accorta di quanto accaduto ha immediatamente dato l’allarme ma i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce.

Un altro furto anche ad Auletta

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Polla e la Polizia Municipale di Sant’Arsenio. Nelle stesse ore un altro furto in abitazione si è registrato nella zona del Tanagro, ad Auletta. I ladri hanno agito anche qui indisturbati.