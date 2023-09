Agropoli, comune pensa già al Natale: al via manifestazione di interesse per il cartellone eventi

Non ancora riposti gli ombrelloni e le sdraio, la città di Agropoli inizia a voler profilare un’idea di Natale per il quale chiede di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di iniziative artistico culturali, ludico-ricreative da inserire nel programma “Cartellone Natale 2023”, coerenti con gli eventi natalizi ormai istituzionalizzati, indicativamente previsto a partire dai primi giorni di dicembre fino alla fine delle festività natalizie.

Si invitano gli interessati a presentare valide proposte

In esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale 442 del 8.9.2023 consultabile qui, il Comune di Agropoli intende promuovere, già a partire da Settembre, un Avviso pubblico con cui si invitano gli interessati a presentare proposte formulate con I’obiettivo di incentivare lo sviluppo culturale, artistico e turistico attraverso la valorizzazione delle varie forme d’arte in grado di coinvolgere tutte le fasce di pubblico.

Le idee e le proposte dovranno essere molteplici e coprire i diversi aspetti necessari all’elaborazione di una valida proposta da offrire a cittadini ed avventori: musica, concerti, valorizzazione dell’attività musicale locale nonché teatro, cabaret, intrattenimento, animazione; ed ancora mostre, esposizioni, enogastronomia e danza.

Si invitano, pertanto, singoli, operatori culturali, società, ditte, fondazioni, enti pubblici e privati, forme associate di gestori degli esercizi commerciali e turistiche a presentare proposte di buona qualità artistica al fine di comporre un quadro di proposte da approvare e realizzare per il mese di dicembre.

Obiettivo pianificazione e regolamentazione

L’ottica di promuovere e rendere viva e culturalmente stimolante la Città incontra la necessità di valorizzare le risorse umane, architettoniche, archeologiche, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali della città di Agropoli, che si intendono far conoscere e apprezzare a tutti coloro che visiteranno Agropoli sotto le luci del santo Natale.