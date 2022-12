Il videomessaggio di Natale del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi

Primo Natale per il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi quale primo cittadino di Agropoli ed ha voluto porgere i propri auguri alla cittadinanza. Lo fa attraverso le pagine del nostro giornale, tracciando un primo bilancio dei sei mesi di amministrazione. Questa, però, rappresenta anche l’occasione per parlare dei progetti futuri.

Il videomessaggio del sindaco Roberto Mutalipassi

“Non ci siamo risparmiati in questi sei mesi, a fare tutto ciò che era nelle nostre possibilità, affinché si venisse incontro alle esigenze della nostra bellissima cittadina”, ha detto il primo cittadino.

Diversi gli impegni, i lavori portati a compimento e tanti progetti verranno sviluppati per il prossimo anno, spiega il sindaco, che parla dell’attività amministrativa posta in essere in modo positivo.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha parlato anche dell’alluvione del 19 novembre scorso e di tutte le attività messe in campo dall’amministrazione per provare a dare un supporto fattivo a chi ha subito danni provocati dalla forte ondata di maltempo.

Nel video che vi proponiamo, infine, il primo cittadino parla anche degli eventi del Natale messi in campo all’interno del borgo. Un’attrattiva per tanti turisti provenienti dall’intera Campania ma anche da fuori Regione.