Nas e Asl riscontrano inadempienze in una casa di riposo del Vallo di Diano. Il Consorzio Sociale dispone chiusura

Chiusa una casa di riposo a Buonabitacolo dopo un controllo congiunto dei Carabinieri del Nas di Salerno e dell’Asl Salerno. La chiusura, secondo quanto emerso finora, sarebbe dovuta ad inadempienze riscontrate dopo i controlli, ed è stata disposta dal Consorzio Sociale – Piano Sociale di Zona S10, di Sala Consilina che ne detiene l’amministrazione. Il Consorzio, guidato da Antonio Florio, ha adottato il decreto di cessazione dell’attività poiché, tra le inadempienze riscontrate, vi è quella relativa alla presenza, all’interno della struttura che può ospitare persone autosufficienti, di alcuni ospiti che invece non erano in condizione di autosufficienza e ai quali, viste le caratteristiche della casa di riposo non poteva essere garantita la dovuta e giusta assistenza.

La Casa di Riposo di Buonabitacolo

La struttura che può ospitare 14 persone, al momento dei controlli, invece ne ospitava 16. Da chiarire che le inadempienze riscontrate non riguardano assolutamente casi di maltrattamento nei confronti degli anziani e delle anziane presenti.

C’è attesa per un eventuale ricorso al provvedimento da parte di chi ne detiene la gestione, ossia don Antonio Garone, sacerdote della Diocesi di Teggiano-Policastro.