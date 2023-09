Dal Consorzio Vallo di Diano, Tanagro e Alburni nuovi Voucher Caregiver per le Famiglie: tutte le Informazioni

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni ha recentemente pubblicato sul suo sito web la documentazione ufficiale relativa al D.G.R. n. 124/2021 emanato dalla Regione Campania, in collaborazione con il Decreto Dirigenziale n. 114 del 23 marzo 2023. Questa nuova iniziativa, denominata “Intervento 3.2 – € 750,00 in favore dei caregiver familiari”, mira a fornire sostegno alle famiglie che si dedicano all’assistenza dei propri cari. Di seguito, esamineremo i dettagli di questo importante programma.

Requisiti per il Voucher Caregiver

Una delle prime informazioni cruciali rese disponibili riguarda i requisiti per poter beneficiare del voucher caregiver. È essenziale che i caregiver familiari soddisfino determinati criteri per accedere al programma. Per ulteriori dettagli su questi requisiti, è possibile consultare la documentazione ufficiale sul sito web del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni.

Modalità di erogazione e rendicontazione

Il voucher caregiver è destinato a consentire l’acquisto di servizi di assistenza o sollievo, come specificato nell’articolo 7 dell’allegato 1 del decreto regionale. Importante notare che il voucher può essere utilizzato per coprire integralmente o parzialmente le spese sostenute dai beneficiari fino al 31 agosto 2023.

Procedura di rendicontazione delle spese

Ogni caregiver che riceve il riconoscimento del beneficio, anche se in attesa di una valutazione ulteriore, deve provvedere a rendicontare tutte le spese sostenute ed eleggibili. Questo processo richiede la presentazione di documentazione contabile idonea che giustifichi le spese sostenute. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 settembre 2023.

Come presentare la richiesta di erogazione voucher

Per presentare una richiesta di erogazione voucher, i caregiver beneficiari possono trovare sul sito web del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni un formulario appositamente predisposto. Questo modulo deve essere compilato e inviato all’Ambito Territoriale, accompagnato dai documenti giustificativi di spesa.