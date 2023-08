Cilento, verso l’attivazione di 8 micro-nidi- Ecco i requisiti per le iscrizioni

E’ stato reso pubblico il bando di selezione per il servizio micro-nido dell’ambito S8 per l’anno scolastico 2023/2024. I tempi sono giusti per predisporre un servizio molto atteso dai genitori, molti dei quali lavoratori, che necessitano di trovare una soluzione per i loro figli.

I Micro-nidi di Ambito per i quali è promosso il presente avviso hanno sede nei Comuni di Agropoli, Vallo della Lucania, Ascea, Casal Velino, Moio della Civitella, Novi Velia, Torchiara, Castellabate ed in ogni sede sono previsti n. 20 bambini frequentanti.

Il servizio è assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e avrà durata di 7 mesi.

Requisiti per l’accesso al servizio

Potranno fare richiesta al servizio i minori di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e residenti in uno dei comuni dell’ Ambito Territoriale S8: Agropoli, Ascea, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo C.to, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi C.to, Laureana C.to, Laurito, Lustra, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Novi Velia, Ogliastro C.to, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano C.to, Rutino, S. Mauro la Bruca, Salento, San Mauro C.to, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella C.to, Stio, Torchiara e Vallo della Lucania.

I requisiti d’ accesso devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza. Verranno formulate distinte graduatorie per ogni sede di Micro Nido. Le graduatorie potranno scorrere durante l’anno scolastico. Verrà redatta anche una lista d’ attesa per le domande pervenute fuori termine alla quale si può accedere a graduatoria esaurita.

La graduatoria e la lista d’ attesa saranno valide solo per l’anno scolastico 2023 2024, mentre i minori frequentanti il servizio, al permanere dei requisiti d’ accesso, potranno accedere di diritto alla frequenza dell’anno scolastico successivo previa presentazione di regolare domanda. In caso di gemelli in cui uno solo rimanga escluso dallo stesso servizio, si dovrà provvedere all’inserimento di entrambi i gemelli adottando tutte le misure atte a garantire la qualità educativa.

Le famiglie interessate al momento di presentazione dell’istanza dovranno indicare la sede prescelta.

Un servizio utile alla comunità

II servizio “Nido-Micronido” ha natura educativa e sociale e si rivolge a bambini di età compresa tra i 12/36 mesi. Prevede la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Esso garantisce l’accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

