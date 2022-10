Agropoli, micro-nido fermo al palo: rabbia dei genitori

A metà ottobre il servizio micro-nido ad Agropoli non è ancora stato avviato. Rabbia tra i genitori dei bambini iscritti al servizio, molti dei quali lavoratori, costretti a trovare soluzioni alternative per i loro figli. Le colpe? I ritardi del Piano di Zona nell’avviare la gara d’appalto, ma anche dell’Ente comunale che non ha garantito in tempo utile la sistemazione dei locali.

Micro-nido di Agropoli: i disagi

Il micro-nido ad Agropoli da anni è ospitato presso la scuola Mozzillo di Piazza Mediterraneo. Quest’anno l’istituto è stato al centro delle polemiche poiché dopo l’aumento degli iscritti alla scuola dell’infanzia il numero di aule risultava insufficiente.

Una questione che ha scatenato la protesta di mamme e papà dei piccoli studenti poiché il Comune, benché opportunamente avvisato dalla dirigenza scolastica, non aveva trovato in tempo le necessarie alternative. Poi alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico la decisione di effettuare delle opere nei locali per garantire gli giusti spazi.

A farne le spese, però, il micro-nido che al momento non ha ancora locali adeguati dove svolgere il servizio. Conclusa la gara d’appalto, quindi, il micro-nido ad Agropoli resterebbe comunque fermo al palo.

L’interrogazione consiliare

Mamme e papà che usufruiscono del servizio da giorni stanno manifestando il loro disagio e la loro preoccupazione. A raccogliere le loro istanze, di fronte al silenzio dell’amministrazione comunale, il consigliere comunale Elvira Serra.

«Come mai – si chiede Serra – non sono ancora iniziate le attività del micro-nido di Agropoli? Il Piano di Zona e il Comune avevano previsto avvisi pubblici per garantire il servizio. Ad oggi siamo ancora in attesa». Di qui la richiesta di chiarimenti.