Muffa nelle aule della scuola di Borgo Carilla, frazione di Altavilla Silentina

La consigliera di opposizione Lucia Bacco ha lanciato un appello alla cittadinanza, denunciando la presenza di muffe nei locali dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

La consigliera ha affermato che le aule della scuola sono invase dalle muffe, che vanno dalle superfici verticali alle superfici orizzontali, e che una serie di interventi di rimozione dovranno essere effettuati prima che le condizioni di salute e di sicurezza siano ripristinate.

Le richieste di Lucia Bacco al sindaco e al responsabile dei Servizi al Territorio

Lucia Bacco ha richiesto al sindaco e al responsabile dei Servizi al Territorio di agire immediatamente per rimuovere le muffe, in modo da garantire la salute e la sicurezza degli studenti. La consigliera ha altresì chiesto che un’analisi della situazione venga effettuata, al fine di verificare l’origine della contaminazione e prevenire la formazione di muffe future.

La denuncia

Lucia Bacco ha suggerito una serie di interventi di rimozione delle muffe, che comprendono l’utilizzo di prodotti anti-muffa approvati dal Ministero della Salute, la manutenzione regolare degli impianti di ventilazione, e l’applicazione di trattamenti antifungini su tutte le superfici.

La consigliera ha inoltre spiegato che, per garantire la sicurezza degli studenti, è necessario un monitoraggio costante e una manutenzione regolare degli impianti di ventilazione, in modo che le muffe non possano più proliferare.

I rischi

Per prevenire la formazione delle muffe nelle scuole, Lucia Bacco ha suggerito che vengano adottate alcune misure preventive.

È necessario mantenere un livello di umidità adeguato nei locali della scuola, controllare regolarmente i livelli di umidità e di temperatura, e sostituire i filtri dei condizionatori d’aria per evitare il ristagno dell’aria. Inoltre, è consigliabile adottare una pulizia regolare e una manutenzione degli impianti di ventilazione.

La presenza di muffe nei locali scolastici comporta un rischio per la salute e la sicurezza dei bambini e degli insegnanti.

La consigliera ha affermato che le muffe possono causare gravi problemi di salute, in particolare alle persone che soffrono di allergie e asma, e che possono essere nocive anche per gli studenti che non soffrono di allergie. Inoltre, le muffe possono ridurre la capacità di concentrazione degli studenti, e possono anche contribuire allo sviluppo di malattie respiratorie.