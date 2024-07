Morto per soccorrere automobilista in panne: Futani in lutto per la scomparsa di Giovanni Ambruosi

È una comunità in lutto quella di Futani per la tragica morte di Giovanni Ambruosi, l’uomo investito e ucciso sulla Cilentana. L’uomo stava compiendo un atto di altruismo quando ha perso la vita davanti agli occhi del figlio di appena 15 anni.

La tragedia

L’episodio è accaduto nella notte di domenica, nei pressi dello svincolo di Centola. Ambruosi stava attraversando la strada per raggiungere una Smart rimasta in panne. Quest’ultima vettura viaggiava in direzione nord, Ambruosi, proveniente da Futani, si trovava sulla corsia opposta. Nel buio, però, una Lancia Musa diretta anch’essa a nord lo ha travolto e ucciso.

Inutile ogni tentativo di rianimarlo, il 49enne è morto davanti agli occhi del figlio e degli altri automobilisti. Il personale del 118 per quasi mezz’ora ha effettuato le manovre per provare a strapparlo ad un triste destino ma inutilmente. Giovanni Ambruosi lascia la moglie e due figli.

Il cordoglio per la morte di Giovanni Ambruosi

Il sindaco di Futani, Dario Trivelli, immediatamente giunto sul luogo dell’incidente, ha espresso subito il suo cordoglio per la tragedia: «Non ci sono parole per descrivere il dolore, lo smarrimento e il senso di vuoto che la nostra comunità vive in questi attimi tragici.

Futani perde un’anima buona, uno dei raggi più forti del sole della nostra quotidianità.

Gianni (Giannino) era e rimarrà per sempre presenza solare e cordiale di ogni angolo di strada del nostro paese». Questo il messaggio apparso sui profili social del Comune cilentano.

A bordo dell’auto che ha investito Ambruosi c’erano quattro persone, due coppie di Salerno e Cava dei Tirreni; per una donna è stato necessario il ricovero in ospedale per il forte stato di choc. L’uomo al volante ha tentato di evitare la vittima ma senza riuscirci.