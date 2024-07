Cilentana: ancora un incidente, c’è un morto

Scende dall’auto per soccorrere un automobilista in panne, ma viene travolto e ucciso. È accaduto questa sera sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Centola.

La ricostruzione della tragedia

Stando alle prime ricostruzioni la vittima aveva lasciato in sosta la sua auto a bordo della carreggiata per raggiungere un’altra vettura che si trovava sul lato opposto. Probabilmente, proprio durante il tentativo di attraversare la strada, è stato travolto da un’auto di passaggio. Il guidatore di quest’ultima vettura si è immediatamente fermato, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e il personale dell’Anas. A quanto pare il corpo è rimasto a terra completamente dilaniato, l’uomo è morto sul polpo dopo il violento schianto.