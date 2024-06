Campania, Anas: sulla SS18Var “Cilentana” un nuovo intervento di manutenzione per 7.5 milione di euro

Lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”, nel salernitano, Anas ha avviato un nuovo importante intervento di manutenzione programmata su sette viadotti nel salernitano, per un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro complessivi.

Le lavorazioni principali consistono nella integrazione e sostituzione di nuove barriere di sicurezza stradali, previa demolizione e ricostruzione dei cordoli porta-barriera.

Nel dettaglio le attività verranno avviate su strada a partire da domani, mercoledì 12 giugno, con l’attivazione del cantiere che richiederà il restringimento della carreggiata in direzione nord (con chiusura della corsia di marcia) tra il km 165,800 ed il km 167,000, per lavori sui viadotti ‘Cerretta’ e ‘Cavaliere’ nel territorio comunale di Roccagloriosa (SA).

L’intervento complessivo riguarderà, in fasi successive, anche i viadotti ‘Cardillo’, ‘Cerrina’, ‘Taviano I’, ‘Taviano II’ e ‘Riconte’, tra i territori comunali di Prignano Cilento e Castelnuovo Cilento.

La realizzazione delle attività permetterà di potenziare in maniera significativa gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera arteria stradale, entrata a far parte delle competenze di Anas dalla fine del mese di novembre 2018.

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida