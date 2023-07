Morso da serpente durante battesimo: migliorano le condizioni del bambino ricoverato a Napoli

Non è in pericolo di vita ma resta ricoverato per accertamenti il bambino di Pellare, frazione di Moio della Civitella, morso da un serpente nel tardo pomeriggio di domenica. Il piccolo, 9 anni, si trovava in un agriturismo di Ceraso con familiari e amici per un battesimo.

Stava giocando in giardino quando quella che è sembrata una vipera lo ha attaccato. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasferito il piccolo presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I soccorsi e il trasferimento a Napoli

Dopo essere stato stabilizzato il bambino è stato trasportato presso l’ospedale “Santobono” di Napoli da un’eliambulanza atterrata allo stadio “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania.

Presso il nosocomio napoletano i sanitari hanno proceduto ad ulteriori esami per accertare quale animale possa averlo morso, ma la presenza di una vipera avvistata da alcuni commensali nelle vicinanze lascia poco spazio ai dubbi.