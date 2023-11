Moriva oggi Ancel Keys, padre della Dieta Mediterranea. Ha lasciato un indelebile segno nella storia della nutrizione e della salute

Era il 20 novembre del 2004 quando moriva, a Minneapolis, colui che è considerato uno dei padri della Dieta Mediterranea, il Prof. Ancel Keys. Nato il 24 gennaio del 1904 a Colorado Spring, fu biologo, fisiologo e nutrizionista presso l’Università del Minnesota. Inviato al seguito delle truppe durante la Seconda guerra mondiale si occupò, per conto del Ministero, di un ampio programma sull’alimentazione.

Il suo impegno con gli studi sull’alimentazione

Durante il suo soggiorno italiano partecipò al primo “Convegno sull’Alimentazione” che si tenne a Roma nei primi anni ’50. Alla presenza dei massimi esperti, Keys rimase affascinato dal dato della bassa incidenza di patologie cardiovascolari e di disturbi gastrointestinali della regione Campania e dell’isola di Creta.

Una correlazione che doveva in qualche modo essere spiegata scientificamente. Per questa ragione fu il promotore del primo studio pilota volto a chiarire il mistero. Ad essere sottoposti alle analisi fu la popolazione di Nicotera, in Calabria.

Ecco il forte legame con Pioppi

Pochi anni più tardi, più precisamente nel 1962, si trasferì a Pioppi, una frazione del comune di Pollica, nel Cilento. Pioppi divenne il quartier generale dei suoi studi. Dopo decenni di indagini giunse alla conclusione che l’alimentazione a base di pane, pasta, frutta, verdura, moltissimi legumi, olio extra-vergine di oliva, pesce e pochissima carne era la responsabile dello straordinario effetto benefico sulla popolazione locale. Questo tipo di alimentazione venne chiamata “Mediterranean Diet”, Dieta Mediterranea appunto, dichiarata dall’Unesco “Patrimonio orale e immateriale dell’umanità”

I suoi studi vennero tradotti nel famosissimo libro “Eat well and stay well”, ovvero Mangiar bene e Stare bene. Un volume che fece rivoluzione a partire dagli Stati Uniti, suo paese d’origine.

Keys rimase a Pioppi per circa 40 anni e morì all’età di 100 anni. Segno che la Dieta Mediterranea, sul suo inventore, funzionò in maniera davvero eccellente!

Installata la statua bronzea di Ancel Keys nella piazzetta antistante Palazzo Vinciprova

In questi giorni, in occasione del dodicesimo anniversario del riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea quale Patrimonio immateriale dell’Umanità, Pollica ha fatto da cornice ad un susseguirsi di eventi per celebrare il compleanno di uno stile di alimentazione divenuto un vero e proprio stile di vita.

È stata anche l’occasione per conferire il titolo di Ambasciatori della Dieta Mediterranea a quattro personalità distintesi per la promozione dello stile di vita Mediterraneo. Inaugurata anche una statua bronzea a figura intera di Ancel Keys. Un’opera realizzata dallo scultore cilentano Renzo Vassalluzzo, installata nella piazzetta sul mare antistante Palazzo Vinciprova.