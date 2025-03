Morigerati celebra la Giornata Internazionale delle Foreste | VIDEO

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dall’ONU nel 2012 per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio boschivo, i Carabinieri Forestali del Nucleo Carabinieri “Parco” di Morigerati, in collaborazione con il Comune di Morigerati, hanno organizzato un evento dedicato all’ambiente e alla biodiversità.

La giornata

Il pomeriggio è iniziato con una suggestiva passeggiata naturalistica dalla Caserma dei Carabinieri Forestali lungo via Buccieri, durante la quale i Carabinieri hanno spiegato ai partecipanti l’importanza delle foreste, il loro ruolo fondamentale nella tutela della biodiversità e nella lotta ai cambiamenti climatici. Al termine dell’escursione, tutti i partecipanti si sono ritrovati nella piazzetta antistante il Municipio per una merenda ecologica, a base di pane e olio extravergine di Morigerati. Protagonisti della giornata sono stati i bambini di Morigerati e Sicilì, che con grande entusiasmo hanno partecipato all’iniziativa e realizzato disegni sul tema “Cos’è per me il bosco e cosa rappresenta”.

Tanta curiosità tra i bambini

Tante le domande curiose rivolte ai Carabinieri Forestali, segno di un forte interesse e sensibilità verso la natura da parte dei più piccoli. Erano presenti del Nucleo Carabinieri Parco di Morigerati il vice brigadiere Cristina Aurilia (che è il comandante di Morigerati) e l’App. Sc. Giuseppe Lovisi, mentre del Nucleo Carabinieri Parco di Sanza il maresciallo capo Marco Mirra ( Comandante) ed il brigadiere capo Angelo Carmine De Mare. Presente il sindaco Guido Florenzano e tutta l’amministrazione comunale di Morigerati.