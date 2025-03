Vallo di Diano: celebrata la Giornata Internazionale delle Foreste, ecco come proteggerle per migliorare la qualità della vita

Il 21 marzo non segna solo l’inizio della Primavera ma ricorre anche la Gionata internazionale delle Foreste. Nel Vallo di Diano è stata celebrata presso le scuole medie ed elementari di San Rufo, evento cui hanno preso parte anche Gaetano Spano, assessore alla Comunità montana Vallo di Diano, e Donato Natiello, dirigente area Foreste.

La giornata

L’incontro, che ha visto la partecipazione di alunni, insegnanti e autorità locali , si è concentrato sul valore ecologico, economico e sociale delle foreste, sottolineando come queste risorse naturali siano essenziali per il benessere del nostro pianeta e delle comunità che vi abitano. Oltre ai rappresentanti dell’Ente montano, vi hanno preso parte Maria Antonietta Aquino, assessore del Comune di San Rufo, ed Antonio Mattia, maresciallo capo del nucleo carabinieri forestali del Parco di stanza a Teggiano, accompagnato dal carabiniere scelto Raffaele Laricchia. Per l’istituto l’organizzazione era stata curata dai docenti Michele D’Alessandro e professoressa Tropiano, presenti alla mattinata celebrativa.

Le dichiarazioni

“Le foreste sono il cuore pulsante del nostro ambiente, fondamentali non solo per la biodiversità, ma anche per la nostra qualità della vita” ha dichiarato l’assessore Gaetano Spano “proteggerle significa anche garantire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire. Oggi è importante che tutti, a partire dai giovani, comprendano quanto sia cruciale il nostro impegno per la salvaguardia di questi ecosistemi vitali”.

Durante l’incontro, l’Assessore ha spiegato agli studenti come le foreste abbiano un impatto diretto sul cibo che consumiamo, sulla qualità dell’aria che respiriamo, e sulla gestione delle risorse idriche. Le foreste, infatti, non solo contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico, sequestrando carbonio, ma offrono anche risorse alimentari naturali.



Il messaggio finale dell’assessore Spano è stato un invito a tutti i ragazzi presenti a diventare “ambasciatori della natura, impegnandovi a diffondere la consapevolezza sull’importanza della protezione delle foreste e sull’adozione di comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente”.