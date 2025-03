Agropoli, giornata internazionale delle foreste: i carabinieri forestali all’IC Vairo | VIDEO

Presso l’auditorium dell’IC Gino Rossi Vairo, in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, istituita dall’Assemblea Generale nel 2012, i Carabinieri Forestali di Agropoli hanno svolto una mirata attività di educazione ambientale per sensibilizzare gli studenti sull’importanza delle risorse forestali per la conservazione e la sostenibilità della vita sulla Terra.

L’attività è rivolta alle classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1L, 1N, ed è stata anche l’occasione per gli studenti di chiedere informazioni e confrontarsi con le istituzioni presenti sull’attività di educazione ambientale e sulla sostenibilità.

L’iniziativa

La Giornata internazionale delle Foreste è stata istituita nel 2012 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per evidenziare l’importanza delle foreste e promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali. Questa data è stata scelta per coincidere con l’equinozio di primavera, quando le foreste dell’emisfero nord iniziano a risvegliarsi dopo l’inverno.

L’obiettivo principale di questa giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare azioni concrete per la conservazione, la gestione sostenibile e lo sviluppo delle foreste. Attraverso eventi, conferenze, progetti educativi e attività di piantumazione degli alberi, la Giornata internazionale delle Foreste mira a coinvolgere persone di tutto il mondo per proteggere e preservare le nostre foreste.