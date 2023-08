Monteforte Cilento. Prima edizione di Java Fest

Nella splendida location dell’area attrezzata di Località Gavati, a partire dalle 21.30 del 3 agosto, si terrà Java Fest. Non si tratta di una semplice e tranquilla notte sotto le stelle, si partirà con la cena. Per la quale è previsto la degustazione del classico arrosto di maiale, innaffiato con birra alla spiana e altre bevande. Poi ci sarà il dj set, fino a notte inoltrata. Nei momenti di pausa dal ballo gli ospiti potranno degustare cocktail e riposare su coperte e cuscini, ovviamente sotto lo splendido cielo cilentano.

La suggestiva location di Java Fest

Località Gavati è un’area attrezzata in aperta campagna, caratterizzata da centenari lavatoi in pietra. Si tratta di una vera e propria oasi per la comunità di Monteforte, che utilizza le acque della profonda sorgente per irrigare campi e abbeverare animali. Un luogo della memoria per tutti i Montefortesi che hanno giocato nei vicini impianti sportivi. Un ritrovo per chi decide di staccare dal marasma della vita cittadina. Proprio le suggestive vasche verranno utilizzate per raffreddare le angurie che verranno servite agli ospiti per rinfrescare la serata durante Java Fest

Un evento che abbracci tutta la notte

Java Fest si propone di intrattenere gli ospiti dalla cena all’alba, quando verranno serviti i cornetti caldi. “L’obiettivo è quello di ricreare l’atmosfera delle nottate passate in questo posto tra amici, speriamo che il format possa piacere a chi vuole assaporare il vero spirito di convivialità del Cilento”, hanno esordito le organizzatrici Erika Giordano e Sara Corrente. “I Gavati sono un luogo di meditazione per i Montefortesi, speriamo che possa tutti possano immergersi in quest’atmosfera incantata, assaporandone i colori e i profumi”. “Java Fest è il primo evento di una lunga serie, vogliamo portare nel nostro borgo i ragazzi che cercano divertimento altrove, nei centri più grandi“, hanno chiosato le giovani promotrici di Java Fest