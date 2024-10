Monteforte Cilento: Giuseppe Orlando Ambasciatore nel Mondo per lo Sport

Il Consiglio Comunale di Monteforte Cilento ha recentemente approvato con la quale nomina Giuseppe Orlando come Ambasciatore di Monteforte Cilento nel Mondo per lo Sport. Questa decisione, presa all’unanimità durante la seduta del 12 agosto 2024, rappresenta un riconoscimento per i successi sportivi del giovane atleta, che ha portato lustro al comune con le sue vittorie in competizioni di prestigio.

Riconoscimenti per Giuseppe Orlando

Giuseppe Orlando, nato a Vallo della Lucania nel 2000 e residente a Monteforte Cilento, ha dimostrato un talento straordinario nel ciclismo, conquistando importanti traguardi nelle gran fondo. Tra le sue vittorie più significative si annoverano il Marmotte Granfondo Alpes, una delle manifestazioni più storiche d’Europa, e altre competizioni come la Lombardia 2023 e la Sportful Dolomiti Race 2024.

La nomina di Orlando come ambasciatore non è solo un tributo alle sue imprese sportive, ma anche una strategia del comune per valorizzare l’immagine di Monteforte Cilento. Il Vice Sindaco Antonio Manzi ha sottolineato l’importanza di tale riconoscimento, evidenziando come la figura di Orlando possa fungere da esempio per i giovani e contribuire allo sviluppo del turismo sportivo nella regione.