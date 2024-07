Il ciclista cilentano Giuseppe Orlando si aggiudica la “Maratona delle Dolomiti”

Continua il momento d’oro per il ciclista di Monteforte Cilento, Giuseppe Orlando, che si aggiudica il gradino più alto del podio alla “Maratona Dles Dolomites”. Si tratta della seconda vittoria in pochi giorni, dopo il successo alla “Marmotte Granfondo Alpes”. Il cilentano completa il percorso di 138 km in 4 ore e 30, guadagnandosi la prima piazza in volata, sbaragliando la concorrenza di ben 8mila ciclisti.

La gara

Tantissimi gli atleti che si sono dati battaglia nei suggestivi scenari delle Dolomiti resi impervi da una giornata poco favorevole dal punto di vista meteorologico. Al bivio di Cernadoi, però, un gruppo di nove corridori è scappato in fuga. Sulle rampe del Giau Giuseppe Orlando è rimasto in compagnia dello spagnolo David Majo e del compatriota Michele Negri.

Nel finale sono stati Orlando e Majo a giocarsi la prima piazza in volata. Decisiva un’astuzia del montefortese che ha dichiarato di aver convinto il contendente di essere nel pieno delle forze per farlo rallentare. Una piccola strategia che ha pagato.