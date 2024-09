Monteforte Cilento, edificio comunale sarà adibito a Caserma Carabinieri

Edificio comunale sarà adibito a caserma dei Carabinieri di Monteforte Cilento; il Comune guidato dal sindaco Bernardo Mottola, ha deciso di proporre formale proposta di locazione alla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Monteforte Cilento, dell’immobile, per la parte non occupata, sito in Via Tiro a Segno, prevedendo un canone annuo pari ad € 11.000,00. Nell’immobile in questione vi sono inoltre gli spazi necessari per gli alloggi di servizio.

Comune a sostegno della stazione Carabinieri

L’immobile richiesto dalla locale stazione dell’Arma è attualmente inutilizzato a meno di una piccola parte concessa all’ASL, e la restante parte dell’edificio ben si presta pertanto ad essere utilizzata come Caserma dei Carabinieri, attraverso la realizzazione di lavori di adeguamento per la specifica funzione richiesta attese le esigenze logistiche ed operative della Stazione dei Carabinieri.

Le spese che l’Ente dovrebbe affrontare per l’adeguamento della Caserma sarà oggetto di stima da parte dell’UTC e tale importo sarà interamente recuperato attraverso i canoni che eventualmente saranno riconosciuti dal Ministero degli Interni.

L’Amministrazione Comunale intende così proseguire nell’attività di supporto, sostegno e collaborazione con l’Arma dei Carabinieri al fine di promuovere ed agevolare la naturale funzione dell’Arma di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza e, in questa ottica, di porre in essere ogni iniziativa preordinata a tal fine.