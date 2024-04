Montecorice: ritrovato Giacomo Schiavo? La famiglia smentisce. Continuano le ricerche

Giacomo Schiavo non è stato ritrovato a Brescia come ipotizzato questa mattina sui social network. A confermarlo la famiglia. Il 41enne è scomparso ormai da tre settimane e le ricerche proseguono senza sosta.

Preoccupazione della comunità

Le comunità di Agropoli e Montecorice, di cui è originario il 41enne, sono in apprensione dallo scorso 11 marzo quando Schiavo ha contattato per l’ultima volta la famiglia.

Del caso si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto? che pure ieri ha acceso i riflettori sulla sua storia avvolta nel mistero.

Le ricerche

Come spiegato dai familiari l’ultima volta che hanno avuto contatti con lui, Giacomo aveva raccontato di trovarsi in stazione a Torino. Non si esclude possa essere in Cilento. Alcune segnalazioni relative a presunti avvistamenti, infatti, arrivano da Agnone Cilento. Pare che un uomo abbia incontrato il 41enne che avrebbe raccontato di voler andare a raccogliere asparagi.

Le ricerche che coinvolgono anche le forze dell’ordine continuano. Nei giorni scorsi sono stati utilizzati anche dei droni nel comune di Montecorice per provare ad individuarlo.

Giacomo Schiavo ha 41 anni è alto 1,70 m, ha gli occhi marroni e i capelli brizzolati.