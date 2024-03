Agropoli: comunità in apprensione per la scomparsa di Giacomo Schiavo

La comunità di Agropoli in apprensione per la scomparsa di Giacomo Schiavo. L’uomo, originario proprio del Cilento ma residente a Torino, è scomparso lo scorso 11 marzo e allora non si hanno più notizie.

Apprensione dei familiari

Grande apprensione tra i familiari che hanno provato più volte a mettersi in contatto con lui ma senza riuscirci.

Il telefono, infatti, risulta spento.

Giacomo Schiavo a 41 anni è alto 1,70 m, ha gli occhi marroni e i capelli brizzolati.

Come spiegato anche durante la trasmissione Chi l’ha visto?, il giorno della scomparsa il quarantunenne aveva contattato la sorella dicendole che si trovava in stazione a Torino. Non si esclude possa essere in Cilento.

C’è grande apprensione e i familiari hanno invitato a condividere quanto più possibile la sua foto per provare provare a rintracciarlo.