Montecorice, la minoranza chiede la riapertura della SP94: “Attendiamo il progetto del Comune”

La strada Sp94, all’interno del Comune di Montecorice, rappresenta un’arteria importante per l’intero territorio. Essa risulta essere chiusa al traffico da diversi anni, provocando non pochi disagi a tutti i cittadini del posto. Per questo motivo, i consiglieri di minoranza, Ivan Chiariello e Caterina Pollaro, hanno chiesto un’interrogazione sullo stato delle cose, invocando la presta riapertura della strada.

L’interrogazione

La minoranza, sottolineando come la Provincia di Salerno, proprietaria della strada, sia in attesa di ricevere il progetto finale del Comune per la messa in sicurezza e la riapertura della via, ha chiesto delucidazioni al Sindaco e alla Giunta esecutiva sul perché di questo ritardo: “Pur non essendo strada di competenza comunale, riteniamo utile che il Consiglio Comunale e la Giunta Esecutiva intercedano presso gli uffici e le sedi competenti affinché si realizzi celermente l’intervento”

La Sp94

Il tratto di strada in questione, fa riferimento soprattutto alla zona Zoppi-Perdifumo. Si tratta di un’arteria importante per agevolare gli spostamenti da parte di cittadini e turisti, specialmente per quanto riguarda le frazioni più collinari. Essendo una strada non percorribile da anni, gli abitanti della zona sono costretti a transitare per vie alternative che richiedono tempi di percorrenza più lunghi, provocando continui disagi.