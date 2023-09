Castellabate, proseguono i lavori per la messa in sicurezza delle strade: finora spesi 141 mila euro

A Castellabate, continuano gli interventi per garantire la sicurezza delle arterie stradali su tutto il Comune. In quasi due anni, sono più di 16 mila i metri quadri di strada che sono stati asfaltati. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un importante lavoro di programmazione e dalla possibilità di servirsi di contributi ministeriali e provenienti da aziende di telecomunicazioni. Sono, infatti, circa 51 mila euro le entrate derivanti dal pagamento del sottosuolo imposto ai gestori di telefonia e linea internet. La spesa complessiva per gli interventi messi in atto finora si attesta sui 141 mila euro.

Gli ultimi interventi

I lavori sono stati realizzati in tutto il territorio comunale e non solo nelle arterie principali. Ad essere interessate dagli interventi, sono state soprattutto quelle strade che presentavano maggiori criticità dovute all’assenza di manutenzione e alla presenza di diverse buche pericolose per la circolazione. La messa in sicurezza è avvenuta in Via S.Leo, Via Petrengole, Via Simonelli, Via Ianni, contrada Malocchio, tratti di Piazzale dei Rocchi e Piazza Mondelli, Piano della Corte, Via delle Antiche Querce, Lago Nord, Via Rizzo, Piazza Giordano, Via Franco, Via Aletta-Casale, Via Annunziata, innesto Via Caprarizzo, Via Maroccia.

“Programmazione e volontà”

Il vicesindaco del Comune di Castellabate, Luigi Maurano, ha sottolineato l’importanza di tali interventi: “La spesa finora è stata di 141.000 euro, di cui 78.000 euro derivanti da risorse di bilancio comunale e 63.000 euro derivanti da contributi ministeriali e aziende di telecomunicazione. Per altre strade comunali saranno prima programmati i lavori dei sottoservizi e poi verrà rifatto il manto stradale”.