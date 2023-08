Montecorice: introdotto il primo sportello bancomat

Il Comune di Montecorice dota il territorio di un servizio essenziale. Ad Agnone Cilento, infatti, presso il plesso scolastico, è stato attivato il primo sportello bancomat multiservice. Si tratta di un piccolo ma grande passo in avanti per i cittadini e i turisti della zona, che possono così smettere di doversi spostare obbligatoriamente al fine di eseguire anche qualche piccolo movimento finanziario.

Il primo sportello

La notizia è stata accolta con grande euforia da parte dei residenti, e non solo, di Montecorice. Le attività consentite allo sportello saranno quelle più comuni: dai versamenti, ai prelevamenti, passando per i pagamenti e la possibilità di conoscere il saldo del proprio conto corrente e altre informazioni ancora. Il servizio è stato implementato proprio per agevolare anche le più piccole e semplici operazioni.

“Ogni giorno un pezzettino in più”

Lo sportello è stata una richiesta esplicita da parte del Comune di Montecorice. Dotare il territorio di un servizio così fondamentale ed cruciale per la vita di tutti i giorni, rappresenta uno passaggio importante verso la completa digitalizzazione anche dei borghi meno popolati. Il consigliere comunale, Luigi Margarucci, ha così commentato la nuova implementazione: “Ogni giorno un pezzettino in più. Montecorice continua a crescere”