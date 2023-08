Incidente mortale a Montecorice: deceduto conducente di un’Apecar

Drammatico incidente questa mattina poco prima delle 9 a Giungatelle. A scontrarsi un’auto e un’Apecar condotta da un anziano del posto. L’impatto frontale è stato violentissimo. Immediatamente alcuni presenti sono accorsi in aiuto dei feriti. Allertate le ambulanze del 118 del Saut di Santa Maria di Castellabate che hanno provveduto a prestare le prime cure ai presenti. Purtroppo, però, per il conducente dell’Apecar, circa 90 anni, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate ed è deceduto sul colpo.

Le condizioni degli altri feriti

A bordo dell’auto, invece, un giovane che per fortuna non ha riportato gravi ferite ma è stato comunque condotto in ospedale a Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso sulla dinamica

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro e veicolare il traffico.

Soltanto 48 ore fa un altro incidente mortale si è registrato a Sassano, a perdere la vita una 60enne della zona, investita da una vettura in transito.