Attualità

Monte San Giacomo, apre la Bottega della Comunità: c’è Fico

Il 7 ottobre alle 11:00 a Monte San Giacomo inaugura la Bottega della Comunità, nuovo presidio di sanità di prossimità. Presente il presidente Fico.

Di:
Filippo Di Pasquale
Bottega di Comunità

Mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 11:00, Monte San Giacomo inaugura la “Bottega della Comunità”, nuovo presidio dedicato alla salute e all’assistenza sociosanitaria. La cerimonia si terrà nella Villa Comunale “E. Quaranta”, in Viale Hoboken. Sarà presente il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Dove e quando si svolge l’inaugurazione

L’appuntamento è fissato per le 11:00 di mercoledì 7 ottobre, nello spazio della Villa Comunale di Monte San Giacomo, nel Vallo di Diano. Alla cerimonia sono attesi i vertici aziendali, le autorità e gli amministratori del territorio, che testimonieranno così la sinergia istituzionale alla base della realizzazione del progetto.

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Che cos’è la Bottega della Comunità

La struttura è pensata per offrire ai cittadini un punto di riferimento accessibile e integrato per:

  • la tutela della salute;
  • la prevenzione;
  • l’assistenza sociosanitaria.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la distanza tra le istituzioni e i bisogni concreti della popolazione locale, portando i servizi più vicino a chi vive nei piccoli centri.

Sanità di prossimità: un tassello per la provincia di Salerno

L’iniziativa risponde all’esigenza di una presenza capillare dei servizi sul territorio, mettendo al centro la persona e unendo assistenza sanitaria e supporto sociale. La Bottega della Comunità si inserisce nel percorso di potenziamento della sanità di prossimità e dei servizi socio-assistenziali che sta prendendo forma nella provincia di Salerno.

In sintesi

  • Cosa: inaugurazione della “Bottega della Comunità”
  • Dove: Villa Comunale “E. Quaranta”, Viale Hoboken, Monte San GiacomoQuando: mercoledì 7 ottobre 2026, ore 11:00
  • Ospite: Roberto Fico, Presidente della Regione Campania

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