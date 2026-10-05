Monte San Giacomo, apre la Bottega della Comunità: c’è Fico

Mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 11:00, Monte San Giacomo inaugura la “Bottega della Comunità”, nuovo presidio dedicato alla salute e all’assistenza sociosanitaria. La cerimonia si terrà nella Villa Comunale “E. Quaranta”, in Viale Hoboken. Sarà presente il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
Dove e quando si svolge l’inaugurazione
L’appuntamento è fissato per le 11:00 di mercoledì 7 ottobre, nello spazio della Villa Comunale di Monte San Giacomo, nel Vallo di Diano. Alla cerimonia sono attesi i vertici aziendali, le autorità e gli amministratori del territorio, che testimonieranno così la sinergia istituzionale alla base della realizzazione del progetto.
Che cos’è la Bottega della Comunità
La struttura è pensata per offrire ai cittadini un punto di riferimento accessibile e integrato per:
- la tutela della salute;
- la prevenzione;
- l’assistenza sociosanitaria.
L’obiettivo dichiarato è ridurre la distanza tra le istituzioni e i bisogni concreti della popolazione locale, portando i servizi più vicino a chi vive nei piccoli centri.
Sanità di prossimità: un tassello per la provincia di Salerno
L’iniziativa risponde all’esigenza di una presenza capillare dei servizi sul territorio, mettendo al centro la persona e unendo assistenza sanitaria e supporto sociale. La Bottega della Comunità si inserisce nel percorso di potenziamento della sanità di prossimità e dei servizi socio-assistenziali che sta prendendo forma nella provincia di Salerno.
In sintesi
- Cosa: inaugurazione della “Bottega della Comunità”
- Dove: Villa Comunale “E. Quaranta”, Viale Hoboken, Monte San GiacomoQuando: mercoledì 7 ottobre 2026, ore 11:00
- Ospite: Roberto Fico, Presidente della Regione Campania