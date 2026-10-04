Sant’Arsenio, abbandona una grande quantità di rifiuti: individuato e sanzionato

È stato individuato e sanzionato dalla Polizia Municipale di Sant’Arsenio il responsabile dell’abbandono di una consistente quantità di rifiuti in una zona a ridosso del centro abitato.

Le indagini e l’utilizzo delle telecamere

Gli agenti hanno ricostruito la dinamica attraverso l’utilizzo delle immagini della videosorveglianza, appostamenti e ulteriori accertamenti sul territorio.

Sanzionato il responsabile

Le verifiche hanno permesso di risalire al responsabile, nei cui confronti è stata applicata la sanzione prevista dalla normativa. I rifiuti, secondo quanto emerso, avrebbero potuto essere conferiti correttamente attraverso il servizio di raccolta differenziata.

Controlli in corso su tutto il territorio

La Polizia Municipale annuncia che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale.