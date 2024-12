Monte Cicerale: taglio del nastro dopo i lavori di restyling del centro storico

Cerimonia del taglio del nastro nel borgo di Monte Cicerale dopo i lavori di restyling promossi dall’amministrazione comunale. L’Ente era riuscito ad ottenere un finanziamento regionale per il rifacimento delle facciate e per l’installazione di una nuova illuminazione e di opere d’arte per abbellire i vicoli del borgo.

Nella serata di domenica 22 dicembre, una simbolica cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Giorgio Ruggiero ed altri esponenti dell’amministrazione comunale, del presidente della Commissione bilancio della regione Campania Franco Picarone, del presidente della Commissione aree interne Michele Cammarano, del vicepresidente della Provincia Giovanni Guzzo ed altri amministratori del territorio.