Montecicerale: il centro storico rivive grazie al Presepe Vivente

Su iniziativa delle Parrocchie di San Nicola di Bari di Prignano e Montecicerale e della Parrocchia di San Gregorio Martire di Cicerale prende il via quest’anno, anche nel borgo seicentesco di Montecicerale, il Presepe Vivente.

L’iniziativa

L’iniziativa patrocinata anche dai Comuni di Prignano e Cicerale vedrà nelle serate del 21, 22 e 23 dicembre le vie del borgo animarsi con botteghe, artigiani, figuranti per rievocare le vie di Betlemme in attesa della nascita di Gesù bambino. L’itinerario prevede la possibilità di alternare la degustazione dei piatti tipici del territorio con momenti di spiritualità in una cornice dove figuranti in costume d’epoca faranno rivivere l’atmosfera del Natale nelle vie dell’antico borgo.

Come mette in evidenza il parroco Don Orlando Viggianiello “Quest’anno Montecicerale si trasforma per regalare ai visitatori la possibilità di vivere la natività in un contesto unico, dove storia, tradizione e fede si fondono per creare un’esperienza unica”. L’appuntamento è nei giorni del 21-22-23 dicembre a partire dalle ore 18.30 con ingresso libero.