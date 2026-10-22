Montano Antilia, stop al plateatico per gli ambulanti. A Camerota stop al mercato

L’impatto della crisi dei trasporti e dei rincari sul commercio locale sta spingendo le amministrazioni del Cilento ad adottare contromisure a sostegno della categoria degli ambulanti e degli autotrasportatori. Tra interventi di sgravio fiscale e riprogrammazioni dei calendari mercatali, i Comuni del territorio cercano di venire incontro alle difficoltà degli operatori.

A Montano Antilia, l’Amministrazione Comunale ha disposto la sospensione del pagamento del plateatico per tutti gli esercenti del commercio su aree pubbliche. Il provvedimento, che riguarda la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 e si applicherà a tutte le fiere e i mercati che si svolgono nelle frazioni di Montano, Abatemarco e Massicelle. La misura, annunciata dal sindaco Luciano Trivelli in attesa della delibera ufficiale, intende offrire un segnale di vicinanza verso gli autotrasportatori e i venditori ambulanti. Nelle scorse ore il primo cittadino aveva anche annunciato visite mediche gratuite vista l’impossibilità di garantire spostamenti.

Blocco TIR e carburanti, a Marina di Camerota slitta il mercato

Parallelamente, le difficoltà legate al settore dei trasporti e all’approvvigionamento dei carburanti stanno causando disagi concreti allo svolgimento delle attività commerciali. A Marina di Camerota, il mercato quindicinale previsto per venerdì 23 ottobre 2026 è stato ufficialmente rinviato a venerdì 30 ottobre 2026.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale accogliendo la richiesta formale avanzata dagli stessi operatori del settore, messi a dura prova dal blocco dei TIR e dalla carenza di carburante su scala nazionale. Il rinvio di una settimana consentirà di superare la fase più acuta dei blocchi, garantendo il regolare svolgimento delle vendite e la presenza dei banchi sul territorio.

Le sfide del commercio ambulante nel Cilento

I due provvedimenti evidenziano il delicato momento attraversato dal comparto degli autotrasporti e del commercio itinerante nei comuni della fascia costiera e interna. Se da un lato Montano Antilia interviene sulla pressione fiscale locale fino al termine del 2026 per alleggerire i costi fissi delle imprese, dall’altro Camerota adatta la pianificazione dei servizi essenziali per fare fronte all’emergenza logistica in corso.

L’Amministrazione comunale di Camerota ha espresso un ringraziamento verso cittadini e commercianti per la collaborazione e la comprensione dimostrate di fronte alla riprogrammazione della fiera mercatale.