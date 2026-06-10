Montano Antilia: sequestrato capannone abusivo in area vincolata, cinque indagati

Il giorno 08.06.2026 militari in servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestali di Montano Antilia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal GIP di Vallo della Lucania nei confronti di cinque persone sottoposte ad indagini a vario titolo – in ordine alla realizzazione di opere edili realizzate nel Comune di Montano Antilia, località Mulitano della frazione Massicelle, in difformità dal permesso di costruire.

Il provvedimento

L’attività di verifica posta poi a base del sequestro è stata effettuata dalla Polizia Municipale e dall’Ufficio Tecnico Comunale di Montano Antilia.

I dettagli delle difformità e dei lavori abusivi

I lavori sono consistiti nella realizzazione in difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato per l’edificazione di un capannone in ferro per ricovero di mezzi agricoli in una serie di lavori abusivi che per la loro natura, impatto e consistenza, necessitavano di ulteriore permesso di costruire consistenti:

1. In una diversa ubicazione dell’arca di sedime del costruendo fabbricato e, in particolare, uno spostamento verso sud di m 2,42 e di m 1,07 verso ovest, rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali;

2. In un fosso di guardia, posto al piede della scarpata del rilevato stradale della Variante SS18, ubicato sia ad una distanza inferiore, che in una diversa posizione planimetrica rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali;

3. Nella modifica dell’orografia del terreno comportando un’alterazione dello stato dei luoghi.

I vincoli violati e il rischio di prosecuzione delle opere

L’area è soggetta a vincolo idrogeologico e ricade all’interno della fascia di rispetto stradale prevista dal regolamento di esecuzione del codice della strada. Al momento del sequestro le opere non erano state completate e vi era quindi il pericolo che la loro liberà disponibilità da parte degli indagati potesse consentire la prosecuzione e l’ultimazione dei lavori.

Il procedimento è attualmente nella fase di indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi dello stesso.