Montano Antilia: il CAI Club Alpino Italiano lancia il progetto “Una Montagna di prevenzione”, ecco di cosa si tratta

Il Cai Club Alpino Italiano, sezione di Montano Antilia, lancia il progetto “Una montagna di prevenzione“. L’Associazione di protezione ambientale, situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, lancia un’iniziativa innovativa per il benessere delle persone, con particolare attenzione ai malati oncologici.

L’iniziativa

L’associazione, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e della salute dei suoi abitanti, pone l’attenzione sull’aumento dei casi di malattie oncologiche nel territorio e propone una soluzione che coniuga natura e benessere: la montagnaterapia.

Ecco di cosa si tratta

La natura come alleata della salute, la montagnaterapia è un approccio basato su attività fisica all’aria aperta, a contatto con la natura incontaminata. Il verde dei boschi, l’aria pura, i profumi e il microclima dei monti hanno effetti positivi non solo sul benessere fisico, ma anche sulla psiche, offrendo un beneficio concreto sia alle persone sane che a coloro che convivono con patologie, disabilità o situazioni di fragilità.

Passeggiate nel Parco: un’iniziativa per tutti

L’Associazione organizzerà una serie di passeggiate nei luoghi più suggestivi e meno antropizzati del Parco, aperte a tutti, con una particolare attenzione ai malati oncologici e ai loro familiari. L’obiettivo è offrire loro una giornata diversa, fatta di sorrisi, condivisione e contatto diretto con la natura, che può diventare un’importante alleata nel percorso di cura e benessere. Oltre a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e di stili di vita sani, si vuole promuovere un nuovo approccio alla salute, camminare nella natura come terapia per il corpo e per l’anima.