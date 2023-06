Mixed By Erry: la straordinaria saga dei Fratelli Frattasio, artisti e eroi metropolitani. Appuntamento a Polla

“Mixed By Erry”, il libro che svela la vera storia dei Fratelli Frattasio, artisti e eroi metropolitani, sarà presentato a Polla il prossimo 1 Luglio.

Questo evento segna il terzo appuntamento della Rassegna culturale “Incontri in Biblioteca”, organizzata dalla Pro Loco Polla e dal Comune di Polla, in collaborazione con l’associazione Voltapagina. La presentazione avverrà alle 17.30 presso i suggestivi Giardini della Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio”. L’autrice del libro, Simona Frasca, sarà intervistata dal giornalista Salvatore Medici, che modererà l’evento.

Ecco “Mixed By Erry”

“Mixed By Erry” è una biografia che racconta la storia straordinaria di una famiglia di artisti e l’epopea dei Fratelli Frattasio. Il libro è arricchito da immagini e materiali unici, rendendolo un’opera imperdibile per coloro che hanno vissuto quegli anni e per chi desidera conoscere un pezzo di storia musicale del nostro paese. È un’opera che farà rivivere ricordi a chi, ancora oggi, custodisce gelosamente vecchie cassette audio di marca Sony o TDK, riconoscibili dal caratteristico timbro blu.

Nel corso del libro, i Fratelli Frattasio rivelano tutta la verità sulla propria vita avventurosa. Dalla loro umile origine, quando si guadagnavano da vivere facendo pacchi per i turisti e contraffacendo whisky, agli episodi talvolta drammatici, talvolta esilaranti (come il celebre inganno perpetrato ai danni di Giancarlo Giannini). Ma la loro attività non si limitava a una semplice pirateria musicale, come già ne esistevano e ne esistono ancora fino all’avvento di Napster.

I Fratelli Frattasio avevano creato un’azienda che impiegava oltre 200 persone e fatturava miliardi di lire. Avevano stabilito rapporti con le grandi imprese produttrici di supporti magnetici e apparecchiature di registrazione.

Il volume, inoltre, si arricchisce di testimonianze dirette di personaggi famosi, tra cui Peppe Vessicchio, Nino D’Angelo, Federico Salvatore e Mauro Nardi, che contribuiscono ad arricchire la narrazione con le loro storie personali.

La carriera di Simona Frasca

Simona Frasca, autrice del libro, è una docente di Etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Fa parte del comitato scientifico del Centro Studi Canzone Napoletana e del comitato artistico dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

Ha dedicato la sua carriera allo studio del jazz, della diaspora italiana e della canzone napoletana. Scrive per importanti pubblicazioni come “Il Manifesto” e “Alias”, concentrandosi soprattutto sui processi di produzione e distribuzione all’interno dei circuiti underground indie e rock’n’roll. Simona Frasca ha già pubblicato altri libri di successo, tra cui “Norah Jones, piano girl” (Arcana, 2004) e “Birds Of Passage, the diaspora of Neapolitan Musicians in New York” (Palgrave-MacMillan, New York 2014).

Nonostante i suoi impegni accademici e letterari, trova anche il tempo per suonare il clarinetto nell’orchestra Scarlatti per Tutti.

La presentazione del libro “Mixed By Erry” rappresenta un’occasione unica per immergersi nella storia affascinante dei Fratelli Frattasio, degli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella scena musicale italiana. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento culturale di grande rilevanza, che si terrà a Polla il 1 Luglio.