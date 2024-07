Miss Cilento: Angela e Alessia reginette di bellezza a Castelnuovo Cilento

Grande successo per la XXXVII edizione di Ritorno al Borgo, evento promosso dalla Pro Loco di Castelnuovo Cilento nel meraviglioso borgo ai piedi del Castello medioevale, che ieri sera ha ospitato una tappa del tour 2024 della XXI edizione del concorso di bellezza Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni organizzato da Lino Miraldi, apprezzatissima kermesse itinerante, che ben promuove il territorio e la Dieta Mediterranea in tutte le sue sfaccettature .

Ecco le reginette premiate

Nel paese che ha dato i natali al trisavolo della celebberima Pop Star Taylor Swift, otto gli occhi di una attenta giuria le Miss in passerella hanno dapprima sfilato in casual e costume da bagno e poi in abito da sera. La gara ha visto salire sul gradino più alto del podio Alessia Chicchinelli 17 anni di Scafati (in vacanza da sempre in Cilento a Casal Velino Marina), dal fisico statuario (1,75 cm), occhi castani da cerbiatta che da grande vuole fare il medico (Miss Ritorno al Borgo 2024); con lei è salita sul gradino più alto del podio la bella Angela Pino 16 anni di Novi Velia , tipica bellezza mediterranea che aspira a diventare una poliziotta, la cui passione è la pallavolo (Miss Castelnuovo Cilento 2024); conquistano l’accesso alla finalissima di fine estate ad Ascea Marina pure Vanessa Duran 14 anni di Casal Velino (Miss Moda), Anastasia Smaldone 17 anni di Agropoli (Miss Cinema), Sara Ginevra Meluccio 14 anni di Centola Palinuro (Miss Eleganza), Manuela Fierro 19 anni di Ascea Marina (Miss Unika), Arianna Sabia 18 anni di Ascea Marina (Miss Portamento), Oriclea Lombardi 15 anni di Castelnuovo Cilento (Miss Teenager), Veronica Zorrilla 17 anni di Casal Velino (Miss Sorriso) .

Durante serata la voce di Kristinne Pastore ha deliziato i numerosi presenti .

Miss Cilento prosegue con la selezione che si terrà martedì 8 agosto a Casal Velino Marina .