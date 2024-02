Mille mani per un Sorriso: a Capaccio Paestum la premiazione del concorso nazionale per studenti

Il 25 febbraio alle ore 16, a Capaccio Paestum, si terrà la premiazione del Concorso Nazionale Mille mani per un Sorriso. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, coinvolge studenti di tutta Italia con l’obiettivo di sensibilizzare su tematiche sociali di rilevanza contemporanea.

L’edizione 2023/2024

L’edizione 2023/2024 ha esplorato il tema “Comunità virtuale o Comunità reale? Il mondo digitale tra opportunità e pericoli”. Istituti comprensivi di ogni regione d’Italia hanno partecipato con opere artistiche realizzate da alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 16:00 presso la sala Nettuno del Polo Culturale Next. Saranno presenti Dirigenti scolastici, docenti, allievi e parenti per celebrare i vincitori e ammirare le opere in mostra.

Il programma

Interverranno esperti informatici per approfondire i rischi legati all’uso dei sistemi digitali. La famiglia Salierno consegnerà il Premio Speciale Mariana Salierno alla migliore opera in concorso e la relativa Borsa di studio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu odv con la collaborazione dell’Associazione Ca’pacciàmm di Capaccio Capoluogo, la famiglia Salierno e il Comune di Capaccio Paestum. La Direzione artistica è presieduta dal Prof. Matteo Del Galdo.