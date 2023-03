Migrazione sanitaria in Campania, Ciampi (M5S) conferma il disastro di De Luca sulla sanità campana

La situazione della sanità in Campania sembra essere sempre più critica, come confermato dall’ultimo report dell’Osservatorio Gimbe.

La mancanza di attenzione e di investimenti nella salute da parte della Regione sta creando un sistema sanitario al collasso, che sta comportando la migrazione di pazienti e risorse verso il Nord.

Le dichiarazioni

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Gimbe, ogni anno si spostano 3,33 miliardi di euro dal Sud al Nord a causa della migrazione sanitaria. Le regioni capofila dell’autonomia differenziata, come Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, raccolgono la maggior parte dei fondi, con un saldo attivo del 94,1%. Al contrario, l’83,4% del saldo passivo si concentra in Campania, Lazio e nel Sud del Paese, dimostrando l’enorme disuguaglianza che ancora persiste in Italia.

Un rapporto che evidenzia molteplici criticità nella sanità campana

La Campania sembra essere una delle regioni più colpite, con una mancanza di attenzione da parte del governo regionale nei confronti della salute dei cittadini. Ospedali fatiscenti, personale sanitario insufficiente e una grave carenza di mezzi stanno rendendo la situazione sempre più difficile per i pazienti e per il personale medico.

Il fenomeno della migrazione sanitaria sta mettendo in luce due cose molto importanti. La prima è che la gestione della sanità regionale da parte del presidente De Luca sta arrivando allo stremo, la seconda è che l’introduzione dell’autonomia differenziata, voluta dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, rischia di peggiorare ulteriormente la situazione.

Per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, la situazione non può più essere ignorata e devono essere adottate misure immediate per migliorare la situazione. La salute dei cittadini non può essere un’opzione, ma deve essere sempre una priorità assoluta.