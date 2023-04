Migliore tesi di laurea sul Cilento: L’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” bandisce un premio di studio di 1000euro

L’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” ha annunciato di aver bandito un concorso per un Premio di studio del valore di mille euro, destinato alla migliore tesi di laurea di qualunque materia, avente come oggetto un argomento inerente al territorio del Cilento.

Il bando

L’Associazione, impegnata nel favorire e incoraggiare giovani studiosi meritevoli, ha delineato la delimitazione territoriale del Cilento nell’allegato al bando.

La gara è aperta a tutti i laureati magistrali e a ciclo unico delle sedi universitarie del territorio italiano, nonché alle equivalente istituzioni della Unione Europea, Islanda, Norvegia, Regno Unito e Svizzera, che abbiano discusso la loro tesi di laurea nel periodo che va dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2023.

Ecco come partecipare

La tesi presentata deve essere accompagnata da un certificato di laurea con voto e deve essere in formato digitale PDF. Tutti i materiali devono essere inviati entro il 30 giugno 2023, all’indirizzo email dell’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio“: info@associazionefevecchio.it o all’indirizzo di posta certificata: associazionefevecchio@postecert.it.

I partecipanti al concorso riceveranno una conferma dell’avvenuto ricevimento del loro materiale via email. Qualora i requisiti previsti siano rispettati, riceveranno anche la conferma dell’accettazione della loro candidatura.

La valutazione delle tesi in concorso sarà effettuata da una commissione presieduta dal Presidente dell’Associazione e composta da altri studiosi nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione in funzione degli argomenti delle tesi. L’Associazione si riserva il diritto di non assegnare il Premio, qualora la commissione valuti inadeguati i lavori presentati.

I risultati della valutazione, il luogo e la data della premiazione saranno resi pubblici entro il 31 luglio 2023. Gli interessati possono trovare maggiori informazioni sull’Associazione e sul bando di concorso sul sito web dell’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio”: www.associazionefevecchio.it.