Miglioramento della viabilità per l’aeroporto Salerno – Pontecagnano: siglato il Protocollo d’intesa

Oggi, presso Palazzo Sant’Agostino, è stato firmato un importante Protocollo d’intesa volto a migliorare la viabilità di accesso all’aeroporto Salerno – Pontecagnano. Questo accordo vede la partecipazione attiva di diverse istituzioni e organizzazioni, tra cui la Provincia di Salerno, il Comune di Bellizzi, il Comune di Pontecagnano Faiano, il Comune di Battipaglia, il Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano società consortile a responsabilità limitata e la GE.S.A.C. S.p.A, Società di Gestione Servizi Aeroporti Campani.

Obiettivo: riqualificare l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi

L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi è un importante punto di accesso per i flussi turistici, sia a livello nazionale che internazionale. Il Presidente della Provincia, Franco Alfieri, ha dichiarato che la riqualificazione di questo aeroporto richiede interventi mirati, volti a favorire l’attrazione dei turisti e a stimolare lo sviluppo socioeconomico dell’intera area.

Migliorare l’accesso con interventi di ampliamento, ammodernamento e sicurezza

Uno degli aspetti cruciali per garantire il successo dell’aeroporto Salerno – Pontecagnano è migliorare l’accesso ad esso. A tal fine, è necessario realizzare interventi di ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della viabilità circostante. Il protocollo d’intesa appena siglato rappresenta un passo importante verso questo obiettivo, promuovendo un’azione sinergica tra le amministrazioni coinvolte.

Benefici per lo sviluppo socioeconomico dell’area

Il miglioramento della viabilità di accesso all’aeroporto Salerno – Pontecagnano avrà un impatto significativo sullo sviluppo socioeconomico dell’intera area. Attraverso la facilitazione dei flussi turistici nazionali e internazionali, si potranno attrarre nuovi visitatori e promuovere il territorio in modo più efficace. L’azione sinergica tra le istituzioni coinvolte sarà fondamentale per raggiungere questi obiettivi e massimizzare i benefici per l’economia locale.