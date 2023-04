Aeroporto di Salerno, sprint per l’apertura: taglio del nastro a giugno 2024

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi aprirà i battenti nel 2024. Il nuovo scalo aeroportuale si doterà di una serie di infrastrutture utili alla sua funzionalità, tra cui il prolungamento della metropolitana leggera. L’annuncio dell’apertura del nuovo aeroporto salernitano è stato dato ieri durante l’incontro «Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: workinprogress e timeline» alla Camera di Commercio di Salerno. L’incontro aveva lo scopo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il prolungamento della metropolitana di Salerno

Il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto rappresenta un’infrastruttura fondamentale per facilitare il collegamento tra il centro cittadino e lo scalo aeroportuale. Il prolungamento includerà cinque stazioni intermedie, dall’area industriale a Pontecagnano e a Bellizzi.

Per De Luca l’apertura potrebbe essere anticipata

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato che l’apertura dell’aeroporto potrebbe avvenire già a giugno prossimo. L’infrastruttura richiederà un investimento di quasi 300 milioni di euro, a cui si aggiungeranno le risorse per il prolungamento della metropolitana.

Le parole di De Luca

Secondo il presidente della regione Campania, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi rappresenta un importante volano per il turismo, puntando alle costiere, al Cilento, all’area Nord della Calabria e alla Basilicata. L’aeroporto sarà in grado di sostenere anche le attività commerciali della zona, grazie alla presenza di importanti flussi di esportazioni e di un’area industriale a Battipaglia.

Inoltre, l’aeroporto potrebbe rappresentare una grande opportunità anche dal punto di vista produttivo, in particolare per quanto riguarda i voli cargo. De Luca ritiene infatti che sia indispensabile avere una infrastruttura per soddisfare le esigenze legate alla logistica delle merci nella zona della Piana del Sele, caratterizzata da una forte intensità agricola.

Le parole di Carmelo Stanziola

All’evento era presenta anche Carmelo Staziola, consigliere provinciale ed ex sindaco di Centola: «Ho sempre creduto in questo progetto e dal 2014, primo anno da Consigliere Provinciale, mi sono impegnato per raggiungere questo risultato».

A margine dell’evento il sindaco di Pollica Stefano Pisani, il Presidente di Confesercenti Raffaele Esposito e lo stesso Stanziola hanno chiesto al presidente della commissione trasporti, Luca Cascone, di attivare un servizio dedicato in grado di collegare l’hub aeroportuale con le destinazioni turistiche della costiera cilentana, da prevedere nel Master Plan Cilento Sud.