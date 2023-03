Coldiretti Salerno mette in vetrina i fiori eduli della Piana del Sele

I Giapponesi si sono fermati in provincia di Salerno, precisamente ad Eboli far visita all’Azienda Agricola Cascone, diventata ormai punto di riferimento a livello internazionale per la produzione di fiori eduli.

Nella giornata di ieri la “giovane signora dei fiori” Annamaria Cascone ha accolto presso la sua azienda una delegazione di ristoratori provenienti dal Giappone e conosciuti al Foodex Japan di Tokyo.

Il tour della delegazione giapponese

Il loro tour è proseguito presso altre due aziende nostre socie della Piana del Sele: Alma Seges e azienda agricola Valcalcer, due imponenti realtà salernitane che si sono affermare nei mercati europei.

Un momento significativo per la provincia di Salerno perché grazie ad imprenditori lungimiranti come la famiglia Cascone, si mette in risalto il nostro territorio che da sempre si contraddistingue a livello internazionale per la produzione di prodotti agroalimentari innovativi e di qualità.

L’attività della famiglia Cascone

Quella di Annamaria Cascone e della sua famiglia è una storia di legami contadini, di passione per la terra e il territorio, di promozione e di studio, di scoperta, di esperimenti, di voglia di portare oltre e altrove le meraviglie della Piana del Sele. Da Eboli fino al Giappone e viceversa. Come è accaduto.