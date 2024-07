Metrò del Mare, si parte sabato: verifiche nei porti. Agropoli e Castellabate uniche certezze

Il Metrò del Mare è pronto a salpare. Non giovedì 18 Luglio, come auspicato dalla regione Campania, bensì sabato 20. Ciò perché sono ancora in corso delle verifiche nei porti cilentani. Al momento gli unici certi di fare da scalo sono Agropoli e San Marco di Castellabate. L’Alicost, società aggiudicataria del servizio, sta compiendo proprio in queste ore le ultime verifiche e già nel pomeriggio potrebbe confermare data, orari e località di partenza del Metrò.

Si andrebbe così a concludere un iter partito in primavera con le prime gare d’appalto della Regione andate deserte, poi con l’offerta di Alicost che però ha dovuto superare una serie di problemi burocratici prima di poter avviare i collegamenti.

La data del 20 luglio, però, risulta comunque tardiva rispetto a quanto auspicato da operatori turistici e cittadini che speravano che i collegamenti via mare tra Cilento, Costiera Amalfitana e Salerno partissero già ad inizio estate. Così non è stato: un anno fa andò addirittura peggio con il Metrò che partì soltanto ad agosto e tra non poche difficoltà.